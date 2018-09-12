الدفاع الروسية: "الخوذ البيضاء" و"النصرة" يختارون تسجيلين لمسرحية الكيميائي لتسليمهما للأمم المتحدة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مسلحي "جبهة النصرة" وأفراد "الخوذ البيضاء" اختاروا تسجيلين مصورين من بين 9 تسجيلات مصورة لتمثيلية الهجوم الكيميائي لتسليمها للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

موسكو — سبوتنيك . أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا ، اليوم الأربعاء 12 أيلول/ سبتمبر، أن مسلحي "جبهة النصرة" وأفراد "الخوذ البيضاء" اختاروا تسجيلين مصورين من بين 9 تسجيلات مصورة لتمثيلية الهجوم الكيميائي لتسليمها للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، فيما خصصت التسجيلات الأخرى لمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان مركز المصالحة: "قام ممثلو "الخوذ البيضاء" ومسلحو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) مساء يوم 11 سبتمبر باختيار تسجيلين مصورين من بين 11 تسجيلا مصورا لتسليمها لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بعد تلقي التعليمات، أما التسجيلات الأخرى، بسبب رداءة جودتها، اقترح استخدامها للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

كما أعلن مركز المصالحة عن وجود مؤشرات لتحضير مسرحيات كيميائية في مدينة كفرزيتا.

وقال المركز في بيان: "وفق للمعلومات التي وصلت إلى مركز المصالحة من سكان محافظة إدلب، فإن هناك مؤشرات عن التحضير لمسرحيات عن هجمات كيميائية في بلدة كفرزيتا. والمواد السامة للقيام بهذا الاستفزاز وصلت الى كفرنبودة وقلعة المضيق".