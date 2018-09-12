تجهيز مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس - 11" للإطلاق

وأشار البيان إلى أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس — 11" سيتم إيصالها إلى المدار بواسطة صاروخ الحامل "سويوز — 2.1 أي"، والتي من المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2019.
وأجرت روسيا، حتى الآن، تسع عمليات إطلاق لصواريخ فضائية، خمسة منها — من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وثلاثة — من "بليستسك" وواحدة من "فوستوشني"، وكان آخر ما تم إطلاقه من "بايكونور"، وهي سفينة الشحن "بروغريس أم أس — 09"، التي سجلت رقما قياسيا بالنسبة لزمن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.
وتحتل الصين المركز الأول بعدد عمليات إطلاق الرحلات الفضائية. وعلى القائمة هناك 19 عملية إطلاق لرحلات فضائية هذا العام، والولايات المتحدة لديها — 18.
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