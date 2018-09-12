تجهيز مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس - 11" للإطلاق

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس - 11" إلى مركز "بايكانور" الفضائي وبدأت عمليات الاستعداد لإطلاقها، المقرر مطلع 2019.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوكالة: "في مبنى التجميع والاختبار للمركبة الفضائية في محطة الإقلاع بايكونور بدأت الاستعدادات لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس — 11". وقام متخصصون من شركات روسكوسموس بتفريغ المركبة الفضائية من العربة وتثبيتها في المنصة".

وأشار البيان إلى أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس — 11" سيتم إيصالها إلى المدار بواسطة صاروخ الحامل "سويوز — 2.1 أي"، والتي من المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2019.

وأجرت روسيا، حتى الآن، تسع عمليات إطلاق لصواريخ فضائية، خمسة منها — من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وثلاثة — من "بليستسك" وواحدة من "فوستوشني"، وكان آخر ما تم إطلاقه من "بايكونور"، وهي سفينة الشحن "بروغريس أم أس — 09"، التي سجلت رقما قياسيا بالنسبة لزمن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وتحتل الصين المركز الأول بعدد عمليات إطلاق الرحلات الفضائية. وعلى القائمة هناك 19 عملية إطلاق لرحلات فضائية هذا العام، والولايات المتحدة لديها — 18.