اجتماع أمني اسرائيلي روسي لبحث الأوضاع في سوريا

القدس — سبوتنيك. وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو، مساء اليوم الخميس: "إجتمع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي السيد مائير بن شبات اليوم في موسكو مع رئيس مجلس الأمن الروسي السيد نيكولاي باتروشيف وحضر اللقاء ممثلون عن المؤسسة الأمنية وضباط كبار".

© Sputnik . Basel Shartooh روسيا تدعو منظمة "حظر الكيميائي" لمنع حدوث استفزاز في إدلب

وأضاف البيان: "هذا وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والأوضاع في سوريا، وأكد السيد بن شبات خلال اللقاء على أن إسرائيل تصر على أنه يجب على القوات الإيرانية أن تخرج من جميع الأراضي السورية".

وقال مجلس الأمن الروسي، في بيان له: "تبادل كل من نيكولاي باتروشيف ومائير بن شابات وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الروسي — الإسرائيلي في المجال الأمني، مع التركيز على مشكلة مكافحة الإرهاب".

وأضاف بيان مجلس الأمن الروسي أن "الطرفين بحثا في الوضع حول سوريا والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما ناقشا نتائج قمة قادة روسيا وإيران وتركيا، التي عقدت في 7 أيلول/سبتمبر، في طهران".

واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة الماضي، أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، حول ملف الأزمة السورية، التي تكتسب أهمية كبيرة لمستقبل الملف السوري، وركز القادة على موضوع منطقة خفض التوتر في إدلب مع التأكيد على أن السلطات السورية لديها الحق في بسط سيطرتها على محافظة إدلب، وباقي مناطق البلاد الباقية في قبضة المسلحين، وضرورة العمل المتسق في إطار منصة أستانا بين الدول الضامنة لها، للإسهام في تسوية الأزمة السورية.