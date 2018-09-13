محكمة بريطانية تلغي احتجاز أصول شركة "غازبروم" الروسية في إنجلترا وويلز

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "اليوم، ألغت محكمة بريطانية، الأمر الصادر في 18 يونيو/حزيران 2018، بشأن احتجاز أصول شركة "غازبروم" في إنجلترا وويلز.
ويشير البيان إلى أنه: "من المقرر مبدئياً أن تُعقد جلسات الاستماع في فبراير/شباط 2019".
وكانت محكمة بريطانيا التجارية، بدأت يوم 4 سبتمبر/ أيلول، جلسة الاستماع حول مسألة إلغاء قرار تجميد أصول شركة غازبروم الروسية في بريطانيا.
يذكر أن محكمة ستوكهولم للتحكيم، كانت قضت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، وفبراير/شباطمن العام الجاري، بدفع شركة "غازبروم" تعويضا لصالح "نافطوغاز أوكرانيا" مبلغ 2.6 مليار دولار. واستأنفت "غازبروم" الحكم في شهر مارس/آذار من العام الجاري، وطالبت في شهر مايو/أيار بالإلغاء الكامل لحكم "عبور" الغاز.
وأعلنت أوكرانيا في 30 مايو/أيار، عن بدء التحصيل الإلزامي للديون ودعم المحكمة السويسرية لدعواها بالحجز على أصول "غازبروم"، وفي 5 يونيو/حزيران، اتخذت محكمة هولندية قرارا مماثلا، وفي 19 يونيو/حزيران أيدت محكمة بريطانية هذا القرار.
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