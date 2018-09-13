محكمة بريطانية تلغي احتجاز أصول شركة "غازبروم" الروسية في إنجلترا وويلز

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن محكمة بريطانية، ألغت اليوم الخميس، أمر احتجاز أصول الشركة، في إنجلترا وويلز، في إطار تنفيذ قرار التحكيم في استوكهولم في النزاع مع شركة "نفطوغاز" الأوكرانية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "اليوم، ألغت محكمة بريطانية، الأمر الصادر في 18 يونيو/حزيران 2018، بشأن احتجاز أصول شركة "غازبروم" في إنجلترا وويلز.



© Sputnik . Maksim Blinov غازبروم و"بترو فيتنام" تعتزمان استكمال الأعمال الاستكشافية بحقل باو وانغ في فيتنام

وكان شرط إلغاء الأمر هو الالتزام الذي تعهدت به شركة "غازبروم" بعدم استبعاد أسهم شركة " نوردستريم إي جي " حتى نهاية جلسات الاستماع في المحكمة الإنجليزية بشأن قضية الاعتراف بقرار تحكيم ستوكهولم وإنفاذه، في قضية العبور، من 28 فبراير/شباط 2018.

ويشير البيان إلى أنه: "من المقرر مبدئياً أن تُعقد جلسات الاستماع في فبراير/شباط 2019".

وكانت محكمة بريطانيا التجارية، بدأت يوم 4 سبتمبر/ أيلول، جلسة الاستماع حول مسألة إلغاء قرار تجميد أصول شركة غازبروم الروسية في بريطانيا.

يذكر أن محكمة ستوكهولم للتحكيم، كانت قضت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، وفبراير/شباطمن العام الجاري، بدفع شركة "غازبروم" تعويضا لصالح "نافطوغاز أوكرانيا" مبلغ 2.6 مليار دولار. واستأنفت "غازبروم" الحكم في شهر مارس/آذار من العام الجاري، وطالبت في شهر مايو/أيار بالإلغاء الكامل لحكم "عبور" الغاز.

وأعلنت أوكرانيا في 30 مايو/أيار، عن بدء التحصيل الإلزامي للديون ودعم المحكمة السويسرية لدعواها بالحجز على أصول "غازبروم"، وفي 5 يونيو/حزيران، اتخذت محكمة هولندية قرارا مماثلا، وفي 19 يونيو/حزيران أيدت محكمة بريطانية هذا القرار.