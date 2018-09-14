تعرض جناح طائرة في مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ لاحتكاك مع سيارة إطفاء

نظم مكتب المدعي العام الشمالي الغربي الخاص بشؤون النقل، اليوم الجمعة، عملية تفتيش بعد تعرض طائرة لشركة " بوبيدا" خلال توجهها إلى موقف الطائرات في مطار "بولكوفو" في سانت بطرسبورغ لحادث احتكاك جناحها بسيارة إطفاء.

© Sputnik . Alexei Danichev سانت بطرسبورغ جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

بطرسبورغ — سبوتنيك . وجاء في بيان النيابة العامة: "نظم مكتب المدعي العام الشمالي الغربي الخاص بشؤون النقل عملية تفتيش فحصاً للامتثال للتشريعات المتعلقة بسلامه الطيران فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في مطار بولكوفو في 14 أيلول/سبتمبر في الساعة 7:58 بتوقيت موسكو للطائرة التابعة لشركة… بوبيدا. ووفقًا للبيانات الأولية، فإن رحلة طائرة ركاب موسكو — سانت بطرسبرغ ، وخلال توجهها إلى موقف الطائرات، تعرض جناحها لاحتكاك بمعدات خاصة (سيارة إطفاء)".

وأشار المدعي العام الخاص بشؤون النقل إلى أنه لا وجود لعملية تسرب للوقد على إثر الحادث، وكذلك لا توجد هناك حالات إصابة، ويعمل مطار "بولكوفو" بشكل عادي.

يذكر أن مطار "بولكوفو"، هو رابع أكبر المطارات في روسيا من حيث عدد الركاب المسافرين، بعد مجموعة مطارات موسكو. و يبلغ عدد العاملين فيه 4 آلاف شخص.