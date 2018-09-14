سعر صرف الروبل يرتفع على خلفية قرار المصرف المركزي الروسي

موسكو — سبوتنيك. وأفادت بيانات بورصة موسكو، بانخفاض سعر صرف الدولار ليوم "الغد" عند 13:37 بتوقيت موسكو، بمقدار 41 كوبيكا ليصل إلى 67.84 روبل، وانخفاض سعر صرف اليورو بمقدار 39 كوبيكا ليصل إلى 79.39 روبل.
واتخذ المصرف المركزي الروسي قرارا، خلال اجتماع مجلس الإدارة، حول سياسة سعر الفائدة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 إلى مستوى 7.5%، على الرغم من أن معظم المحللين توقعوا بقاء المؤشر دون تغيير.
وقرر البنك المركزي تمديد تعليق شراء العملة لوزارة المالية في السوق حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018.
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