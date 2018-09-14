سعر صرف الروبل يرتفع على خلفية قرار المصرف المركزي الروسي

واصل سعر صرف الروبل تعزيز نموه، اليوم الجمعة، على خلفية قرار رفع سعر الفائدة من جانب المصرف المركزي الروسي، بحسب بيانات بورصة موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وأفادت بيانات بورصة موسكو، بانخفاض سعر صرف الدولار ليوم "الغد" عند 13:37 بتوقيت موسكو، بمقدار 41 كوبيكا ليصل إلى 67.84 روبل، وانخفاض سعر صرف اليورو بمقدار 39 كوبيكا ليصل إلى 79.39 روبل.

© REUTERS / ILYA NAYMUSHIN تعرف على توقعات سعر صرف الروبل مقابل الدولار في 2019

وسجل سعر صرف الروبل ارتفاعا بمقدار 15- 25 كوبيك قبل إعلان المصرف المركزي الروسي عن قراره برفع سعر الفائدة.

واتخذ المصرف المركزي الروسي قرارا، خلال اجتماع مجلس الإدارة، حول سياسة سعر الفائدة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 إلى مستوى 7.5%، على الرغم من أن معظم المحللين توقعوا بقاء المؤشر دون تغيير.

وقرر البنك المركزي تمديد تعليق شراء العملة لوزارة المالية في السوق حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018.