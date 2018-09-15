"كلاشنيكوف" تنتج مسدسا يتمتع بمزايا عديدة

وأبلغ ألكسندر غفوزديك، المدير التنفيذي لمصنع إيجيفسك أهم المصانع التابعة لشركة "كلاشنيكوف"، الصحفيين في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول 2018 أن عملية تصنيع أعداد كبيرة من المسدس الجديد الذي يحمل اسم مخترع الأسلحة الروسي ليبيديف، ستنطلق في عام 2019.

ويتمتع المسدس الجديد بجملة مزايا من أهمها حجمه الصغير، إذ لا تزيد سماكة مقبضه على 28 ملم، فيما تبلغ سماكة مقدمته 21 ملم.

كما يتميز مسدس "بي إل 14" بسهولة استخدامه من قبل اليد اليمنى واليد اليسرى على نحو سواء.

وذكرت قناة "زفيزدا" التي بثت الفيديو الذي يظهر فيه المسدس الجديد أن شركة "كلاشنيكوف" عرضت النموذج الأولي من المسدس الجديد المسمى باختصار بـ"بي إل 14" (مسدس ليبيديف 14) في معرض أسلحة الجيش الروسي "أرْمِيا 2015".