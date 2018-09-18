خارطة الكمين الإسرائيلي لـ"إيل-20" (صورة)

عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول، خارطة حركة الطائرات الإسرائيلية والروسية "إيل-20" قبل إسقاطها.

ويبين الرسم البياني أن الطائرات الهجومية الإسرائيلية اقتربت من مسار "إيل-20" الروسية، وبعد ذلك أطلقت الصواريخ العالية الدقة GBU-39 بمدى إطلاق يبلغ 110 كيلومترات. والدفاع الجوي السوري الذي كان يتتبع طائرة "إف-16" الإسرائيلية، في نهاية المطاف اعتقد أن الطائرة الروسية عدوا وأسقطته.

وزارة الدفاع الروسية تنشر خارطة العدوان الاسرائيلي على اللاذقية وطريقة اسقاط الطائرة إيل 20https://t.co/jRCY2OvggM — RT Arabic (@RTarabic) September 18, 2018

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء يوم 17 سبتمبر، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية " إيل —20".

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في السابع عشر من سبتمبر في حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، أثناء العودة إلى القاعدة الجوية "حميميم" فوق البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 35 كيلومترا من السواحل السورية فقد الاتصال بطاقم الطائرة الروسية " إيل — 20".

© Photo / Russian defense ministry خريطة توضيحية لاسقاط الطائرة الروسية "إيل - 20" في سوريا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018

وفي وقت لاحق أكدت وزارة الدفاع أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي.

وفال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الروسية أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية. وقال: "إسرائيل لم تنبه قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بشأن العملية المخطط لها. تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة".