بوتين لنتنياهو: نتمنى ألا تتكرر مأساة طائرة "ايل-20" في سوريا

صرح المركز الإعلامي للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة تليفونية بأن عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا يجري تنفيذها في انتهاك للسيادة السورية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "أشار فلاديمير بوتين إلى أن مثل هذه العمليات من سلاح الجو الإسرائيلي تتم في انتهاك لسيادة سوريا. وفي هذه الحالة، لم يتم الالتزام بالاتفاقيات الروسية — الإسرائيلية بشأن منع الحوادث الخطرة ، ونتيجة لذلك، تعرضت الطائرة الروسية لقصف أسلحة الدفاع الجوي السورية".

© AP Photo / Go Bum-jun/Newsis كارثة طائرة "إيل-20"... أول رد فعل من موسكو

ويشار إلى أن الرئيس الروسي دعا الجانب الإسرائيلي لعدم السماح بحدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل ذلك، بأنه يوم 17 أيلول/سبتمبر، في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقد الاتصال بطائرة عسكرية روسية من طراز "إيليوشين — 20" أثناء عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية.

ووفقا للوزارة، فإن الطائرة وعلى متنها طاقم من 15 عسكريا روسيا كانت على بعد 35 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه في نفس الوقت تقريبا، قامت أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" بغارة جوية على أهداف سورية في اللاذقية، مستفيدة من الطائرة الروسية كغطاء لها، وبذلك أصبحت هذه الطائرة هدفا لوسائل الدفاع الجوي السوري التي أسقطتها بصاروخ الدفاع الجوي من طراز "إس-200".

ولقي 15 عسكريا روسيا مصرعهم في هذه الكارثة.