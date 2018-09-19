بيسكوف: الأسد وبوتين لم يتواصلا بعد حادث الطائرة الروسية في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد لم يتواصلا بعد حادث الطائرة الروسية "إيل-20"، لكن دمشق أصدرت بيانا رسميا بذلك.

فقد قال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الأسد قد اتصل ببوتين بهذا الشأن: "لا. أظن أنكم سمعتم البيان الرسمي من دمشق".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يصف حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا بالمأساوي جدا

ووفقا لبيسكوف، فإن الكرملين ليس على علم بما إذا تم تقديم أي بيانات حول هذا الحادث من قبل الجيش السوري، إذ أضاف: "من الأفضل توجيه السؤال لوزارة الدفاع".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لم تتلق بعد بيانات من إسرائيل حول حادث "إيل-20" في سوريا، ليقوم الخبراء بدراستها بعد الحصول عليها.

وصرح بيسكوف: "بلا شك، فإن وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الروسية تملك جميع المعلومات حول الطلعات الجوية بالدقيقة والثانية، وخاصة، حول طائرتنا. وهي المعلومات، التي يسترشد بها الرئيس الروسي. أما ما يتعلق بالمعلومات، التي يملكها الإسرائيليون، فأنتم تعلمون أن الرئيس الروسي وافق خلال حديث هاتفي مع نتنياهو على زيارة وفد من الخبراء، برئاسة قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو، لجلب البيانات. لذلك، فلم نحصل على بيانات بعد، وسيقوم خبراؤنا بدراستها بالطبع".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.