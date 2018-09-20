الدفاع الروسية تنفي إسقاط "إيل-20" بسبب عدم تشغيل نظام تحديد العدو والصديق

نفت وزارة الدفاع الروسية احتمال سقوط الطائرة "إيل-20" في سوريا بسبب عدم تشغيل نظام "الصديق - العدو"، مشيرة إلى أن ذلك أوهام هواة.

فقد قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس 20 أيلول/سبتمبر: "كل أفكار أشباه الخبراء حول أسباب تحطم الطائرة "إيل-20" بسبب عدم تشغيل نظام "الصديق — العدو"، ليست إلا مجرد أوهام هواة".

© Sputnik . Alexander Tarasenkov لماذا لم يعمل نظام تحديد العدو والصديق عند الهجوم على "إيل-20"

وأشار كوناشينكوف إلى أن نظام تحديد العدو والصديق هو خاص بكل دولة ولا يتم تثبيته على الأسلحة المصدرة من روسيا، قائلا: "نظام التحديد الحكومي "الصديق — العدو" خاص بكل دولة. ولا يتم تثبيته على الأسلحة والمعدات العسكرية المصدرة من روسيا ضمن إطار التعاون العسكري التقني. والأمر نفسه ينطبق على منظومات الدفاع الجوية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافا بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.