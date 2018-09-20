الدفاع الروسية تنفي إسقاط "إيل-20" بسبب عدم تشغيل نظام تحديد العدو والصديق

فقد قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس 20 أيلول/سبتمبر: "كل أفكار أشباه الخبراء حول أسباب تحطم الطائرة "إيل-20" بسبب عدم تشغيل نظام "الصديق — العدو"، ليست إلا مجرد أوهام هواة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.
كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافا بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.
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