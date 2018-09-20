المحكمة العليا الروسية تعتمد قرارا للتعامل مع قضايا التطرف

أعلن القاضي في المحكمة العليا الروسية، فلاديمير دافيدوف، اليوم الخميس، أن إعادة نشر المواد المتطرفة الطائشة ليست جريمة إذا لم تكن هناك نية للتحريض على الكراهية.

موسكو- سبوتنيك . وقال دافيدوف، للصحفيين:"في القانون الجنائي الروسي، إعادة النشر لا تحمل أي مسؤولية، ويوجد فقط على إثارة الكراهية، حتى لو كانت المواد متطرفة، وأخذ الشخص وأعاد نشرها في صفحته، فهذا لا يدل على شيء"، هذا وكانت المحكمة قد تبنت، اليوم الخميس، في جلسة عامة قرار بهذا الصدد.

ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، أن المحكمة العليا لروسيا الاتحادية بجلستها العامة اعتمدت قرارًا بتوصيات للقضاة عند التعامل مع قضايا التطرف.

وتدعو الصياغة الجديدة للقرار القضاة إلى تقييم سياق المعلومات المنشورة على الإنترنت، والتي تعتبر متطرفة، وهوية المؤلف، وشبكته الاجتماعية. وذّكرت المحكمة العليا أن مسألة ما إذا كانت المعلومات متطرفة أم لا، تشير حصرا إلى اختصاص القاضي، ولذلك لا ينبغي عليهم بشكل أعمى الاعتماد على الخبراء.