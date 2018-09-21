الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة تحمل العواقب في حال لم تلغ عقوباتها على بكين بسبب تعاونها مع موسكو

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الخارجية الروسية: على الولايات المتحدة تحمل العواقب حال لم تلغ عقوباتها على الصين بسبب تعاونها مع موسكو

يتبع…