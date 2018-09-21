الكتيبة الثالثة لمنظومة "إس-400 تريومف" تبدأ المناوبة في القرم

بدأت الكتيبة الثالثة من منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" (تريومف)، التابعة للدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، المناوبة القتالية في يفباتوريا في القرم.

سيفاستوبل — سبوتنيك . أعلن القسم الإعلامي لأسطول البحر الأسود الروسي ، أن الكتيبة الثالثة من منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400 تريومف" التابعة لتشكيلات الدفاع الجوي لسلاح الجو والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية تبدأ المناوبة القتالية في يفباتوريا في القرم.

وقال القسم في بيان: "الوحدات القتالية لمنظومة الدفاع الصاروخية "إس-400 تريومف" التابعة لتشكيلات الدفاع الجوي لسلاح الجو والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية تبدأ المناوبة القتالية في يفباتوريا".

هذا وأعلنت مجموعة "ألماز آنتاي" الصناعية الروسية، في شهر أب/ أغسطس الماضي، عن تسليم وزارة الدفاع الروسية أول فوج من منظومة "اس-400" لهذا العام.

يشار إلى أن منظومة "إس-400" قادرة على تدمير أنواع الطائرات الحديثة ووسائل الهجوم الجوي والفضائي كافة، وتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على مدى 400 كيلومتر، أما الصواريخ الباليستية المحلقة بسرعة حتى 4.8 كيلومترات في الثانية، فتدمرها المنظومة على مدى 60 كيلومترا وذلك على ارتفاع يتراوح بين بضعة أمتار وبضع عشرات من الكيلومترات.