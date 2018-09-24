سيناتور روسي يقترح إنشاء منطقة حظر طيران في اللاذقية

اقترح رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الإثنين، إنشاء منطقة حظر طيران في اللاذقية، حيث القاعدة العسكرية الروسية "حميميم" للمساعدة بتجنب تكرار المأساة المروعة للطائرة الروسية "إيل 20".

وأضاف السيناتور الروسي للصحفيين، "من الضروري إقامة منطقة حظر جوي والإعلان عن تدمير أي جسم غير مرخص في الفضاء الجوي لقاعدة حميميم".

وفي وقت سابق أشار بونداريف، إلى أن "إسرائيل مسؤولة عن مقتل جنودنا وفقدان الطائرة. كما أن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق فرنسا، التي عقدت الوضع الجوي وعمل منظومات الدفاع الجوي السورية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/ سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن موسكو ترى أن المسؤولية عن تحطم الطائرة "إيل-20" في سوريا تقع بالكامل على سلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدا أن التصرفات الإسرائيلية أثناء الحادثة كانت ستعرض طائرات ركاب مدنية للخطر.

ووقع حادث سقوط طائرة "إيل-20"، وهي طائرة استطلاع، عندما أطلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صواريخ على أهداف في الأراضي السورية في منطقة اللاذقية.