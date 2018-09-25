هل ستعيد موسكو النظر في قرارها تسليم "إس-300" إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إرسال "إس-300" سيؤدي إلى الاستقرار في المنطقة وليس إلى التصعيد وسيضمن سلامة الجنود الروس.

وكان قد أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في وقت سابق أن قرار روسيا إمداد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي (إس-300) يعد عملا تصعيديا.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation "كابوس إسرائيل يتحقق": وسائل الإعلام الإسرائيلية تعلق على تزويد سوريا ب"إس-300"

وردت وزارة الخارجية الروسية على تصريحاته على لسان رئيس إدارة منع الانتشار النووي والحد في الوزارة من التسلح فلاديمير يرماكوف أن:"في الواقع هذه الإجراءات ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة، لأننا نحن سنكون قادرين على إغلاق المجال الجوي في المكان الذي نريده عند الضرورة، وأولا وقبل كل شيء سنستطيع حماية جنودنا الذين يؤدون واجبا دوليا بدعوة من الحكومة السورية".

وأضاف يرماكوف أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" تعتبر منظومات دفاعية وأن الولايات المتحدة تتخابث عندما تقول أن تصدير روسيا لهذه المنظومات يهدد أمنها.

وأشار إلى أن موسكو لا ترى في إرسال "إس-300" أمر استثنائي، فأي دولة تملك الحق في تقديم المساعدة العسكرية التقنية لشركائها.

وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستغير قرارها في إرسال المنظومة قائلا إن هذا قرار وزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى أن القرار اتخذ من زمن بعيد.

وتابع يرمكوف أنه في مرحلة ما، طلب شركائنا الآخرون مننا أن لا نفعل هذا وقدموا لنا الأسباب وأخذناها بعين الاعتبار. والأن الوضع تغير، وهذه الأسباب لا تعمل.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.