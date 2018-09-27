روسيا: تحديث مدافع نووية

وأبلغ مصدر إعلامي في شركة "أورال فاغون زافود" إحدى شركات الإنتاج الحربي الكبرى الروسية، وكالة "سبوتنيك" بأن مصنع "أورال ترانس ماش" التابع لها سينجز في عام 2019 تحديث مدفع "بيون".

وفي العام التالي 2020 سينتهي المصنع من تحديث وتطوير هاون "تولبان".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev هاون "تولبان" ذاتي الحركة

وستمس يد التحديث والتطوير الآليات التي تحمل المدفعين الخاضعين للتطوير، فيما يظل المدفعان ذاتهما كما هما بدون تغيير، إذ أنهما ممتازان أصلا.

وبالنسبة لآلية "بيون" تتضمن عملية التحديث، مثلا، تغيير علبة تغيير السرعات. أما بالنسبة لآلية "تولبان" فيتم تركيب أسلحة إضافية وأجهزة مراقبة واتصال جديدة ونظام جديد للوقاية النووية فيها.

وكان الجيش الروسي في بداية عام 2018 يمتلك 320 هاون "تولبان" و430 مدفع "بيون" غالبيتها قيد التخزين.

ويعتبر هاون "تولبان" الذاتي الحركة وهو من عيار 240 ملم، أقوى مدفع من نوعه في العالم وهو قادر على تدمير استحكامات القوات المعادية ومخابئها التحترضية عبر قصفها بالقذائف التي يبلغ وزن الواحدة منها 130 كيلوغراما ويصل مداها إلى 20 كيلومترا.

وصُمِّم مدفع "بيون" عيار 203 ملم، لتدمير منشآت في غاية الأهمية وأسلحة الهجوم النووي على مسافة تصل إلى 47 كيلومترا.

ويمكن لكل منهما أن يتعامل مع الذخائر النووية.