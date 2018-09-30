ظريف يكشف شرط عدم انسحاب إيران من الاتفاق النووي

فجر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قنبلة من العيار الثقيل حيث أعلن اليوم الأحد، أن إيران قد تخرج من الاتفاق النووي.

"وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال ظريف: "في حال عدم فاعلية الآلية الخاصة التي طرحها الأوروبيون للحفاظ على الاتفاق النووي، سوف نخرج منه".

وأضاف ظريف، ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء من جانب إيران سيفتح الطريق أمام أمريكا للمبادرة إلى عمل عسكري ضدها، قال، "أعتقد أنه لو كانت الولايات المتحدة تتصور بأنه يمكنها تحقيق النجاح في مثل هذا الهجوم لكانت قد بادرت إليه".

وذكرت وكالة فارس أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إن إيران تعتزم الالتفاف على الحظر الأمريكي عبر استخدام العملات الأجنبية غير الدولار، ونقلت عن ظريف قوله، "إن الآلية الرئيسية ستكون عدم استخدام الدولار".

وتابع ظريف، "إننا يمكننا بيع السلع بعملتنا وأن نشتري السلع من الدول الأخرى بعملاتهم وفي نهاية مرحلة معينة يمكننا موازنتها على أساس عملة غير الدولار، فالقيام بهذا العمل ممكن تماما وحتى أنه مفيد أيضا".

وحول المزاعم الأمريكية بشأن الأنشطة الإقليمية الإيرانية انتقد ظريف ضمنيا نشر القواعد العسكرية الأمريكية في محيط إيران، وقال، "لقد نشرتم خارطة توضح تواجد كل القواعد العسكرية الأمريكية في محيطنا، ومن ثم لماذا جعل الإيرانيون بلدهم بين كل هذه القواعد"؟.

وتابع ظريف، نحن في منطقتنا ولم نهجم على أي بلد، لم نرسل قوات إلى أي مكان لم يطلب منا إرسال قوات إليه، لم نقصف أي بلد. لم نحتل أراضي من أي بلد. نحن قانعون بحجم بلدنا وجغرافيتها ومصادرها. لا نطمع في أراضي ومصادر وشعوب الآخرين.