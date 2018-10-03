بوتين يبحث مع المستشار النمساوي التسوية في سوريا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ناقش خلال مباحثاته مع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، التسوية في سوريا.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وشدد الرئيس الروسي خلال لقاءه مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس على أنه على الأوروبيين المشاركة في عملية إعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات: "تم التطرق كذلك لموضوع التسوية السورية، نحن نرى آفاقا لتنشيط العملية السياسية".

© Sputnik . Alexi Nekolcke المستشار النمساوي: التعاون مع روسيا في مجال الطاقة يوفر الأمن لنا ولأوروبا كلها

وتابع بوتين : "نحن نواصل العمل معا.. ولدينا كافة الأسباب للاعتقاد بأننا سنحقق الأهداف التي وضعناها أمامنا، وذلك يعني أنه لن تكون هناك أي أعمال قتالية واسعة النطاق في سوريا . وذلك لأنه لا داع للقتال من أجل القتال، الآليات التي اخترناها لتحقيق هذه الأهداف تعمل بشكل فعال".

كما أشار بوتين إلى أن روسيا تعتزم مواصلة القيام بأنشطة مشتركة مع تركيا في سوريا بما في ذلك الدوريات.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن عدد هجمات الإرهابيين المتواجدين في إدلب على حلب وقاعدة "حميميم" ارتفع.

وختم الرئيس الروسي حديثه بالقول:" يسعدنا جدا أن تتاح لنا الفرصة لاستقبال السيد كورتس في بطرسبورغ. هذه هي الزيارة الثانية للسيد المستشار واجتماعنا الرابع هذا العام. الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات السياسية تخلق بلا شك الجو الضروري، والمناخ المناسب للأعمال التجارية من أجل التنمية الشاملة للعلاقات بين الدول".

ومن ناحيته فقد صرح كورتس عقب المباحثات مع بوتين: "اليوم تابعت تصريحاتكم، سيد بوتين، بشأن سوريا، وآمل بأنه سيتم النجاح في إخراج كافة القوات الأجنبية من سوريا، وفي المقام الأول القوات الإيرانية، من أجل وقف الحرب في سوريا".

كما أعرب عن أمله في تحقيق "تسوية إيجابية" للأزمة الأوكرانية.