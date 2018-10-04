موسكو: يتعين على إسرائيل وإيران الاتفاق حتما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق بين إيران وإسرائيل، وإن كان ليس في الأفق القريب، لكنه أمر حتمي يتعين عليهما.

© Sputnik . Grigory Sysoev وزير الدفاع الروسي: يجب إزالة التوتر بين إيران وإسرائيل عبر الحوار وليس القوة

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن الاتفاق بين إيران وإسرائيل، وإن كان ليس في الأفق القريب، لكنه أمر حتمي يتعين عليهما.

وقال فيرشينين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المسألة أيضا في النظر إلى الذات كبلد يقع في هذه المنطقة. في نهاية المطاف، القدرة على الاتفاق واجبة. يجب تعلم الاتفاق. وإن لم يكن ذلك في الأفق القريب، لكنه أمر حتمي من وجهة نظري".

وفي السياق ذاته، أكد النائب الأول للجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، يوم السبت 29 أيلول/ سبتمبر، أن إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استعداد موسكو توفير "منصة ملائمة" لإجراء محادثات بين إيران وإسرائيل، يهدف في نفس الوقت إلى حل المشاكل بين الدول وحل الأزمات في الشرق الأوسط بشكل عام.

وقال نوفيكوف لوكالة "سبوتنيك": "يهدف اقتراح لافروف، لا سيما وأن روسيا تشارك الآن بنشاط في الشؤون السورية، إلى تهيئة الظروف لتسوية العلاقات بين الدولتين التي تلعبان دورا كبيرا جدا في الشرق الأوسط، ويهدف بشكل عام إلى تحسين الوضع في الشرق الأوسط".