انتهاء قريب لبناء قاعدة "فوستوتشني" ويخطط إطلاق الصواريخ في 2023

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، اليوم الجمعة، أن الانتهاء من بناء المرحلة الثانية محطة "فوستوتشني" الفضائية سيكون بموجب العقد في 2022، وستبدأ بعد ذلك عمليات الاختبار، ومن الخطط إطلاق الصواريخ في 2023.

وقال روغوزين للصحفيين: "بموجب العقد في 2022 سيتم الانتهاء من البناء، ثم الاختبارات، ثم إطلاق الصواريخ، والذي من المقرر في 2023".

وذكر روغوزين، في 3 تشرين الأول/أكتوبر، أن العقد الحكومي لبناء البنية التحتية لصواريخ "أنغارا" في محطة "فوستوتشني" تم توقيعه. وأن حجم الاستثمارات الرأسمالية في البناء سوف يصل إلى 38.7 مليار روبل (ما يعادل 596 مليون دولار). وأنه سيتم تنفيذ البناء على مساحة إجمالية قدرها 89 هكتارا.

والجدير بالذكر أنه بدأ بناء مطار "فوستوتشني" الفضائي في عام 2012 من أجل تأمين الوصول المستقل إلى الفضاء لروسيا. ويوجد لديه الآن منصة إطلاق واحدة فقط — لصواريخ "سويوز2". وتمت طوال الوقت الماضي من مطار "فوستوتشني" ثلاث عمليات إطلاق لهذه الصواريخ — 28 نيسان/أبريل 2016، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و 1 شباط/فبراير 2018.

ويعتبر مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، هي أول قاعدة فضائية مدنية في روسيا، أنشأت في مقاطعة "آمور" في أقصى شرق البلاد. وتبعد عن مدينة "بلاغوفيشينسك" نحو 180 كيلو مترا، وتبلغ مساحة المطار حوالي 650 كيلو متر مربع، وطوله 18 كيلو متر، وعرضه 36 كيلو متر.