روسيا تفصح عن الأهداف الرئيسية في إدلب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب، والقضاء على بؤرة الإرهابيين، كما أن المسلحين الذي رفضوا الاستسلام سيتم تحييدهم.

رودس — سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك على هامش المنتدى الدولي "حوار الحضارات": " الاتصالات مستمرة، و نواصل العمل مع الشركاء الأتراك وفقًا لاتفاقيات17 أيلول/سبتمبر. هاك حاجة للاستفسار عن التفاصيل من جيشنا، الذي هو على اتصال وثيق مع أنقرة. أعتقد أن العمل مستمر ، دعونا نأمل أن يتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مذكرة سوتشي".

وأكد بوغدانوف أنه من المهم تنفيذ الاتفاق بشأن إدلب بأسرع وقت ممكن، ومن المهم التصرف بحكمة وتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.

وأشار بوغدانوف إلى أن "اتفاقيات إدلب مؤقتة" ، وهدفها النهائي هو "القضاء على بؤرة الإرهاب في سوريا بشكل عام وفي منطقة إدلب على وجه الخصوص، والوصول إلى وحدة السيادة ووحدة أراضي الدولة".

وأضاف بوغدانوف: " "بالطبع، الإرهابيون الذين رفضوا رمى أسلحتهم، والذين يواصلون هجماتهم، إما سيتم القبض عليهم، أو القضاء عليهم كما ذكر بوضوح الجانب الروسي وبعض شركائنا الآخرين، بما في ذلك القيادة الشرعية في دمشق".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب فتح الطريق أمام الحل للأزمة السورية.