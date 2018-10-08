هولندا واثقة جدا من اتهاماتها: أوضحنا لموسكو عدم قبولنا هجمات إلكترونية على منظمات دولية

أعلنت رينيه جونس بوس، سفير هولندا في موسكو إيضاحها للخارجية الروسية أن الهجمات الإلكترونية على المنظمات الدولية أمر غير مقبول.

موسكو — سبوتنيك . وقالت السفيرة للصحفيين: "لقد أوضحت للخارجية الروسية، أن هولندا تتحمل مسؤولية المنظمات الدولية المتواجدة على أراضيها مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وأننا لا نستطيع قبول بالهجمات الإلكترونية على المنظمات الدولية".

وأشارت "لقد أعطينا إشارة واضحة على أن هذا يجب أن يتوقف".

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع حول اتهام هولندا لروسيا في اختراق منظمة حظر الكيميائي ما هو إلا مثال على "دبلوماسية المنابر".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين 8 تشرين الأول/ أكتوبر، قال لافروف: "تم استدعاء سفيرنا إلى وزارة الشؤون الخارجية في هولندا، وقدمت له مذكرة احتجاج حول هذه الحادثة مع اتهامات، اطلعتم عليها من وسائل الإعلام.

وردا على سؤال سفيرنا "أين الحقائق المعينة، أين توجد المواد المحددة التي يمكن التعرف عليها؟" قيل له: سوف تعلم كل شيء من المؤتمر الصحفي الذي ستعقده وزارة الدفاع.

وأضاف: وهذه هي كل القصة… أعتقد أنه مثال آخر على دبلوماسية المنابر".