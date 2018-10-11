وزير النقل الروسي: مستعدون لمناقشة استئناف الطيران إلى شرم الشيخ مع مصر

أعلن وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لمناقشة مسألة استئناف الطيران إلى شرم الشيخ مع الزملاء المصريين.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "في حال طرحت المسألة من قبل الزملاء المصريين فنحن مستعدون للرد على هذه الاسئلة".

وكان السفير روسيا لدى القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، قد صرح في وقت سابق بأن الرحلات الجوية السياحية "شارتر" بين مصر وروسيا سوف تعود، بعد حل بعض الأمور الفنية.

وأوضح كيربيتشينكو، في مقابلة نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، "هناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى إيجاد حلول لها لاستئناف رحلات طيران شارتر لنقل السائحين الروس إلى المنتجعات السياحية في مصر".

ولفت كيربيتشينكو إلى أنه جرى استئناف رحلات الطيران المنتظمة والمباشرة بين القاهرة وموسكو في أبريل/ نيسان الماضي، بعد رفع مستوى الإجراءات الأمنية.

وكانت رحلات الطيران المباشرة توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا.