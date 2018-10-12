مسدس روسي جديد أقوى من "كولت"

أعلن ذلك ألبرت باكوف، مدير عام معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة المعروف اختصارا بـ"تسنيتوتشماش".

وقال باكوف في تصريح لـ"سبوتنيك" إن الاختبار النهائي للمسدس الجديد سيُجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل. ثم ستتخذ وزارة الدفاع قرارها بشأن تسليمه إلى القوات المسلحة الروسية.

وسيحل المسدس الجديد محل مسدس ماكاروف في الجيش الروسي.

© Sputnik . Igor Zarembo مسدس ماكاروف

وقررت وزارة الدفاع الروسية إيجاد البديل لمسدس ماكاروف في نهاية القرن العشرين.

ويقول خبراء إن مصممي الأسلحة النارية في مدينة كليموفسك تمكنوا من صنع مسدس يتمتع بالجودة والموثوقية.

ولا يفوق المسدس الجديدة مسدس ماكاروف في الحجم والوزن إلا قليلا ولكنه يفوقه قوةً.

ويتقدم المسدس الروسي الجديد الذي لا يقلد أي مسدس أجنبي، تقدما كبيرا على مسدس "كولت" الشهير في القوة والذي يفوق المسدس الروسي الجديد حجماً.

ووفق صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن المسدس الجديد الذي تمت صناعته للجيش الروسي سيكون واحدا من المسدسات الأكثر قوة في العالم.

وبات معلوما أن المدى المجدي للمسدس الروسي الجديد يبلغ 100 متر.

ويقدر المسدس الجديد على اختراق اللوح الفولاذي الذي تبلغ سماكته 4 ملم والذي يبعد عنه 100 متر.