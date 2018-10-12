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19:48 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    حديقة زارياديه في موسكو

    موسكو تقترح على واشنطن تعهدات خطية متبادلة بعدم التدخل في شؤون بعضهما بعضا

    © Sputnik . Alexander Vilf
    روسيا
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    أعلن مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو، اليوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر، أن روسيا تقترح على الولايات المتحدة تقديم ضمانات خطية بعدم تدخل البلدين في شؤون بعضهما بعضا، مؤكدا أن موسكو مستعدة لإعطاء مثل هذه الضمانات "في أي لحظة".

    وقال بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "لقد اقترحنا على الأمريكيين مرارا التعهد بالتزامات خطية حول عدم التدخل في شؤون بعضنا بعضا".

    نيكي هايلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة
    © Sputnik . Нэнси Сисель
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    وتابع: "يمكن الاستناد إلى تجربة استعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا في عام 1933 عندما تبادل المفوض الشعبي للشؤون الخارجية في الاتحاد السوفييتي مكسيم ليتفينوف والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت مذكرات تتضمن التزامات بعدم التعدي على الأسس الداخلية لبعضها بعضا، ومن اللافت أن السلطات الأمريكية هي من أصرت على ذلك".
    وأردف: "نقترح إجراء تبادل برسائل ذات محتوى مماثل، على سبيل المثال بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، لكن واشنطن مع الأسف تتغاضى عن ذلك، وترفض ذلك بشكل قطعي".
    ولفت بوريسينكو إلى أن آخر مرة طرحت فيها موسكو اقتراحا مماثلا لواشنطن في حزيران/يونيو من هذا العام، قبيل قمة هلسنكي، وقال: "أرسلنا في ذلك الوقت مسودة رسالة إلى زملائنا الأمريكيين حتى يتمكنوا من استعراضها. وكان رد الولايات المتحدة سلبيا".
    ورأى الدبلوماسي الروسي أن "هذا ما يدفع إلى الاستنتاج بأن الأمريكيين لا يرغبون في تحمل التزامات عدم التدخل في شؤوننا".
    وخلص بوريسينكو إلى القول: "نحن مستعدون لمنحهم ضمانات خطية في أي وقت، ولكن بالمقابل ليس هناك أي رغبة من الجانب الأمريكي".
    والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب تمر بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر من ربع قرن. وذلك على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أعربا عقب أول قمة رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، عن الاهتمام في تحسين العلاقات الثنائية.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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