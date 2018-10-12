موسكو تقترح على واشنطن تعهدات خطية متبادلة بعدم التدخل في شؤون بعضهما بعضا

أعلن مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو، اليوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر، أن روسيا تقترح على الولايات المتحدة تقديم ضمانات خطية بعدم تدخل البلدين في شؤون بعضهما بعضا، مؤكدا أن موسكو مستعدة لإعطاء مثل هذه الضمانات "في أي لحظة".