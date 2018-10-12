موسكو تقترح على واشنطن تعهدات خطية متبادلة بعدم التدخل في شؤون بعضهما بعضا

وقال بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "لقد اقترحنا على الأمريكيين مرارا التعهد بالتزامات خطية حول عدم التدخل في شؤون بعضنا بعضا".
وأردف: "نقترح إجراء تبادل برسائل ذات محتوى مماثل، على سبيل المثال بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، لكن واشنطن مع الأسف تتغاضى عن ذلك، وترفض ذلك بشكل قطعي".
ولفت بوريسينكو إلى أن آخر مرة طرحت فيها موسكو اقتراحا مماثلا لواشنطن في حزيران/يونيو من هذا العام، قبيل قمة هلسنكي، وقال: "أرسلنا في ذلك الوقت مسودة رسالة إلى زملائنا الأمريكيين حتى يتمكنوا من استعراضها. وكان رد الولايات المتحدة سلبيا".
ورأى الدبلوماسي الروسي أن "هذا ما يدفع إلى الاستنتاج بأن الأمريكيين لا يرغبون في تحمل التزامات عدم التدخل في شؤوننا".
وخلص بوريسينكو إلى القول: "نحن مستعدون لمنحهم ضمانات خطية في أي وقت، ولكن بالمقابل ليس هناك أي رغبة من الجانب الأمريكي".
والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب تمر بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر من ربع قرن. وذلك على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أعربا عقب أول قمة رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، عن الاهتمام في تحسين العلاقات الثنائية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)