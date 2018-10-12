"الحقيقة ليست خيانة"...وقفة اعتصام تضامنا مع الصحفي فيشينسكي المحتجز في أوكرانيا

نظمت في مبنى وكالة "روسيا سيفودنيا" الدولية للأنباء وقفة اعتصام تضامنا مع رئيس موقع "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، الذي تم احتجازه من قبل السلطات الأوكرانية.

وقفة الاعتصام هذه تأتي بعد مرور 150 يوما على اعتقال فيشينسكي، حيث تجمع المعتصمون في ساحة مبنى الوكالة، معربين عن تأيدهم لقضية زميلهم ومطالبين السلطات الأوكرانية بالإفراج عنه.

وشارك المعتصمون برفعهم صورة للصحفي بالإضافة لعدد من البالونات الهوائية والتي حملت هاشتاج "الحقيقة ليست خيانة" و"هذه أوروبا".

© Sputnik . Евгений Биятов اعتصام صحفيي وكالة "روسيا سيغودنيا" تضامنا مع الصحفي المعتقل الروسي كيريل فيشينسكي، موسكو 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

من جهته تحدث المدير العام للوكالة، دميتري كيسيلوف، قائلا: "اعتصام واحد لن يحل القضية ومثل هذا الاعتصام سيكون هناك المئات".

وأضاف كيسيلوف أن السلطات الأوكرانية حولت قضية فيشينسكي، الذي أصبح سجين رأي، لأداة ابتزاز وموضوعا لتبادل الإرهابيين مع روسيا.

يذكر بأن فيشينسكي قد ألقي القبض عليه في مايو/أيار، واتهمته السلطات الأوكرانية بالخيانة العظمى لدعمه جمهورية دونباس.

من جهته أعلن ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمعني بحرية وسائل الإعلام، أرليم ديزير، عن قلقه الشديد بشأن تعامل السلطات الأوكرانية مع الصحفي.