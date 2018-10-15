الخارجية الإيرانية: سنشارك في إعمار سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إيران شاركت في محاربة الإرهاب في سوريا بناء على طلب الحكومة السورية، وهي اليوم ستشارك في إعادة إعمار سوريا عبر قطاعها الخاص.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، صرح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن الجمهورية الإيرانية ستشارك في إعادة إعمار سوريا، موضحا أن إيران شاركت في محاربة الإرهاب في سوريا بناء على طلب الحكومة السورية، وهي اليوم ستشارك في إعادة إعمار سوريا عبر قطاعها الخاص.

© AFP 2018 / ATTA KENARE وزير دفاع إيران يحذر من ظهور هتلر جديد في العالم

وأعرب قاسمي عن أمله في تهيئة الظروف الملائمة لمشاركة القطاع الخاص الإيراني، في مساعدة سوريا ولعب دور أساسي في إعادة الأعمار.

وحول العلاقات بين إيران والسعودية، أوضح قاسمي، أن سياسية الجمهورية الإيرانية تجاه دول الجوار ودول الخليج الفارسي واضحة، وفي حال توفر الظروف المناسبة فإن إيران تعمل على تطبيق هذه السياسية، مؤكدا على أن تعاون دول المنطقة يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.

وفيما يخص انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF"، أوضح قاسمي أن إلحاق إيران بمنظمة العمل المالي سيحمل للبلاد مزايا عديدة، والحكومة تعمل على متابعة الموضوع وفقاً للدستور الإيراني.