تعاون روسي سوري لإعادة بناء البنية التحتية لمعبر نصيب

ساعد الجيش الروسي السلطات السورية في إعادة بناء البنية التحتية لمعبر نصيب على الحدود السورية - الأردنية، والذي أعيد افتتاحه صباح اليوم الاثنين.

© Sputnik . Rania Al Ja'bari تجمع أردني يعلق على افتتاح معبر نصيب: ثمرة لتضحيات الجيش السوري

نصيب — سبوتنيك . وتنتشر عند المعابر الحدودية، مكاتب للاجتماعات، ومراكز طبية، ومراكز تأمين الاحتياجات من الغذاء والملابس، والدعم المادي، وإرسال اللاجئين إلى أماكن إقامتهم.

وقال ممثل مركز استقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين التابع لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين كونستانتين غريغورييف خلال افتتاح المعبر: "تم تنسيق التعاون مع الجانب السوري بشأن استعادة معبر نصيب، وكذلك الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام من أجل ضمان الأمن".

وقامت السلطات الأردنية والسورية بفتح معبر "جابر — نصيب" الحدودي بين البلدين، والذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمان ودمشق وعبرهما إلى دول الجوار، بعد إغلاق دام 3 سنوات بسبب سيطرة المسلحين، الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا، كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.