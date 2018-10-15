تعاون روسي سوري لإعادة بناء البنية التحتية لمعبر نصيب

وقال ممثل مركز استقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين التابع لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين كونستانتين غريغورييف خلال افتتاح المعبر: "تم تنسيق التعاون مع الجانب السوري بشأن استعادة معبر نصيب، وكذلك الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام من أجل ضمان الأمن".
وقامت السلطات الأردنية والسورية بفتح معبر "جابر — نصيب" الحدودي بين البلدين، والذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمان ودمشق وعبرهما إلى دول الجوار، بعد إغلاق دام 3 سنوات بسبب سيطرة المسلحين، الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا، كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.
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