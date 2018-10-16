مدفيديف خلال لقائه السيسي: شهدنا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين

موسكو — سبوتنيك. وقال مدفيديف: "في الآونة الأخيرة، شهدنا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، بمقدار يزيد على الثلث مقارنة بالعام الماضي"، مشيرا إلى أنه "يجب تعزيز مثل هذه الدينامية".
وأضاف مدفيديف أن زيارة الرئيس المصري إلى روسيا "ستجري على أعلى مستوى، وتُكلل بعقد اتفاقيات جديدة".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وصل يوم أمس الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية، سيجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية.
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