مدفيديف خلال لقائه السيسي: شهدنا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين

شدد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توطيد الدينامية الإيجابية للتبادل التجاري بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وقال مدفيديف: "في الآونة الأخيرة، شهدنا زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، بمقدار يزيد على الثلث مقارنة بالعام الماضي"، مشيرا إلى أنه "يجب تعزيز مثل هذه الدينامية".



© REUTERS / السيسي يؤكد اهتمام مصر بالتعاون مع تتارستان الروسية

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنه لدى البلدين الكثير من المشاريع على نطاق واسع"، معربا عن أمله بأن يعطي لقائه مع السيسي ، وكذلك المحادثات المرتقبة بين الرئيسين المصري والروسي، زخما إضافيا لتطوير التعاون.

وأضاف مدفيديف أن زيارة الرئيس المصري إلى روسيا "ستجري على أعلى مستوى، وتُكلل بعقد اتفاقيات جديدة".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وصل يوم أمس الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية، سيجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية.