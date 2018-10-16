بوغدانوف يبحث مع وفد من الخارجية الإسرائيلية الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الخارجية الإسرائيلية، يترأسه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، ألكسندر بن تسفي، الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية.

موسكو-سبوتنيك. جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تمت خلال اللقاء مناقشة للقضايا الراهنة على جميع أصعدة العلاقات الروسية الإسرائيلية، وكذلك تطور الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على تسوية الأزمة السورية".

© Sputnik . Alexey Filippov بوغدانوف: يتم تفعيل العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية

وتوترت العلاقات الروسية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، بعد تسبب القوات الجوية الإسرائيلية بإسقاط الطائرة الروسية "إيلوشين-20" التابعة للقوة الجوية الروسية في سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، عن تدابير لتحسين أمن الجنود الروس في سوريا ردا على سقوط الطائرة "إيل-20"، والتي حمَلت روسيا مسؤولية إسقاطها لإسرائيل.

وأشار شويغو إلى أن روسيا في عام 2013 وبناء على طلب من إسرائيل أوقفت تسليم منظومة إس-300 إلى سوريا، ولكن الوضع الآن فقد تغير، وأن هذا ليس بسبب روسيا.

وأعلن شويغو عن تنفيذ تسليم المنظومة إلى سوريا وغيرها من المعدات لتعزيز سلامة الجيش الروسي.

ووفقا له، فقد تم توريد أربع منصات إطلاق ومعدات أخرى، من المخطط تدريب الجيش السوري عليها في غضون ثلاثة أشهر.