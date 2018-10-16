رئيس تتارستان يدعو لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري مع تونس

أعلن رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين الجمهورية وتونس لا يتناسب مع الإمكانيات القائمة، حيث يمكن تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والهندسة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich تتارستان وإيران تسيران رحلات مباشرة بينهما

قازان — سبوتنيك . ونقل المكتب الصحفي للرئاسة في تتارستان عن مينيخانوف، قوله في منتدى أعمال تتارستان — تونس: "في العام الماضي، بالتعاون مع السفارة الروسية في تونس، تم تنظيم عرض تقديمي عن تتارستان. اليوم نحن بأنفسنا وصلنا إليكم ونحن على استعداد لإخباركم بالتفصيل عن جمهوريتنا. وفي العام الماضي بلغ حجم التجارة بين تونس وتتارستان أكثر من 4.4 مليون دولار. واضح أنه هذا المعدل لا يتوافق مع الإمكانيات المتاحة، ونعتقد أننا بحاجة إلى تعزيز العمل المشترك".

وأشار مينيخانوف، إلى أن جمهورية تتارستان هي واحدة من الأقاليم الرائدة والمتطورة صناعيا في روسيا، والتي تسهم في تطوير العلاقات بين روسيا والجمهورية التونسية، ومنتجاتها — شاحنات "كاماز" والمروحيات وغيرها — معروفة جيداً في سوق شمال أفريقيا ودول المغرب العربي.

وخلال لقائه وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، ذكر رئيس تتارستان أيضا أن الجمهورية هي أيضا واحدة من المناطق الرائدة في روسيا في مجال تربية الحيوانات والزراعة ، واقترح خيارات لتطوير التعاون في مجال الزراعة والغذاء.

وأضاف مينيخانوف:

"تتارستان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع تونس بهدف تدعيم العلاقات الروسية التونسية. وناحيتي أنا على استعداد دائما للمساهمة في تطوير العلاقات التجارية".

كما تحدث مينيخانوف، أيضا عن القمة الاقتصادية الدولية السنوية "روسيا — العالم الإسلامي: "كازان سوميت" ، داعيا رجال الأعمال من تونس للمشاركة في المنتدى في عام 2019 والتعرف عن كثب على شركات تتارستان.

هذا ويقوم رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف بزيارة عمل قصيرة إلى تونس، يناقش خلالها مع ممثلي الحكومة و قطاع الأعمال في البلاد إمكانات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي.

وخلال منتدى أعمال تتارستان — تونس، قامت مديرة وكالة تنمية الاستثمار في الجمهورية، تاليا مينولينا، بتقديم عرض الإمكانيات المالية والاستثمارية في تتارستان، في حين عرض رئيس لجنة السياحة في الجمهورية، سيرغي إيفانوف، إمكانات صناعة السياحة. وتحدث مدير قسم أفريقيا في شركة "كاماز"، كيريل تشيرنيلتسيف، عن النماذج الجديدة لشاحنات النقل "كاماز". كما عرّض مدير مصنع قازان لصناعة المروحيات، فاليري باشكو، النماذج والتحديثات الجديدة للمروحيات التي تُنتج بالمصنع. واختتم المنتدى بالتوقيع على اتفاقية التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في تتارستان وتونس.