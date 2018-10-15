رئيس تتارستان: روسيا ومصر تعززان التعاون في 3 مجالات

قال رئيس جمهورية تتارستان، التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، رستم مينيخانوف، إن روسيا ومصر ستسعيان لتفعيل التعاون الثنائي في المجالات التجارية، والاقتصادية، والثقافية.

© REUTERS / السيسي يؤكد اهتمام مصر بالتعاون مع تتارستان الروسية

القاهرة — سبوتنيك . وقال مينيخانوف، في تصريح لوكالة " سبوتنيك " اليوم الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول: "ناقشنا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسائل التعاون التجاري والاقتصادي، ومسائل أخرى في المجال الثقافي والبرامج التربوية، وقضية مكافحة الإرهاب، التي احتلت مكانا مهما خلال مناقشة كل هذه القضايا".

وأضاف: "نحن اليوم حددنا الخطوات المقبلة لتوسيع تعاوننا ليس فقط في المجال التجاري والاقتصادي، بل وفي المجالين التربوي والثقافي، ولدينا إمكانات كامنة كبيرة جدا، وأنا واثق أن الوضع في مجال التبادل السياحي يتحسن في الوقت الحالي".

وأشا مينيخانوف، إلى أن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا لم يتوافق بعد مع الإمكانات الموجودة للتعاون بين البلدين.

وبدأ رئيس تتارستان زيارة إلى القاهرة يوم أمس الأحد، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كما زار مشيخة الأزهر والتقى بالإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد مصر بالنسبة لتتارستان واحدة من أكثر الدول أهمية لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 22.8 مليون دولار بنهاية عام 2017.