رئيس تتارستان: روسيا ومصر تعززان التعاون في 3 مجالات

وأضاف: "نحن اليوم حددنا الخطوات المقبلة لتوسيع تعاوننا ليس فقط في المجال التجاري والاقتصادي، بل وفي المجالين التربوي والثقافي، ولدينا إمكانات كامنة كبيرة جدا، وأنا واثق أن الوضع في مجال التبادل السياحي يتحسن في الوقت الحالي".
وأشا مينيخانوف، إلى أن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا لم يتوافق بعد مع الإمكانات الموجودة للتعاون بين البلدين.
وبدأ رئيس تتارستان زيارة إلى القاهرة يوم أمس الأحد، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كما زار مشيخة الأزهر والتقى بالإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وتعد مصر بالنسبة لتتارستان واحدة من أكثر الدول أهمية لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 22.8 مليون دولار بنهاية عام 2017.
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