"لوفيغارو": "إس-400" أداة النظام العالمي الجديد

ويفترض أن يكون النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، وتكون روسيا أحد أقطابه.

ورأت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن روسيا تسخر ما تصنعه من منظومات صواريخ مضادة للأهداف الجوية بخاصة "إس-400" لدعم دبلوماسية رئيسها فلاديمير بوتين الهادفة إلى إنشاء النظام العالمي الجديد.

وفي الوقت نفسه تستخدم روسيا منظوماتها الصاروخية المتطورة لزيادة عوائد صادراتها، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن معهد استوكهولم لأبحاث السلام أن عقود توريد منظومات "إس-400" للصين والهند وتركيا ستجلب لروسيا عائدًا ماليًا قدره مليارا دولار تقريبا في السنة.

وباتت منظومة "إس-400" تزاحم منظومة "باتريوت" الأمريكية في أسواق العالم، كما أشارت إلى ذلك الصحيفة الفرنسية.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي أن روسيا تمتلك، منظومات "إس-500" و"إس-600" و"إس-700" إلى جانب "إس-400".

وقال فلاديمير جيرينوفسكي، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، على شبكة التلفزيون الروسي إن منظومات الدفاع الجوي الموجودة في حوزة روسيا تستطيع إغلاق أجواء العالم في وجه أي طائرة.