بعد إعلانه استقالته... موسكو تقيم دور دي ميستورا في التسوية السورية

أعربت الخارجية الروسية عن تقييم بلادها لدور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في التسوية السورية، بعد إعلان الأخير عن استقالته من منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

موسكو — سبوتنيك. أعرب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تقييم بلادها لدور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في التسوية السورية، بعد إعلان الأخير عن استقالته من منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد نحن نقيم دوره كمهني ودبلوماسي في التسوية السورية، وفي العملية التفاوضية"

© REUTERS / Salvatore Di Nolfi/Pool دي ميستورا يعلن استقالته من منصبه في نوفمبر المقبل

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، نيته الاستقالة عن منصبه، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وينهي دي ميستورا بتلك الطريقة أربعة أعوام من محاولاته الأممية لحل الأزمة في سوريا.

ودعا المبعوث الأممي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية للاجتماع خلال الشهر الجاري.

وقال دي ميستورا، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، "سأترك منصبي في نوفمبر المقبل"، مضيفا: "أدعو ضامني أستانا للتشاور معي قبل نهاية الشهر في جنيف".