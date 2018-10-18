الدوما الروسي: كييف مسؤولة عن نهج قطع العلاقات... والأوان لم يفت للتوقف

اعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسته العامة، اليوم الخميس، بياناً حول تفاقم الوضع في أوكرانيا، حمّل فيه القيادة الأوكرانية المسؤولية عن اتباع نهج يهدف إلى قطع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى تصرفات الولايات المتحدة التي تشجع سياسة كييف المناهضة لروسيا.

موسكو — سبوتنيك. وأعرب مجلس الدوما في بيان له عن الثقة من أن "أي محاولة لشن هجوم عسكري جديد واسع النطاق لأوكرانيا في إقليم دونباس، بالإضافة إلى وقائع جديدة من جرائم القتل والأعمال الإرهابية ضد سكانه، ستلقى الرد الملائم وستؤدي حتماً إلى عواقب وخيمة".

وشدد البيان على أن "مجلس الدوما يعلن أن المسؤولية التاريخية عن اتباع نهج يهدف إلى قطع العلاقات الروسية الأوكرانية تقع على عاتق قيادة أوكرانيا الحديثة. ولم يفت الأوان للتوقف".

وسيتم إرسال بيان مماثل إلى منظمة الأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وكذلك إلى البرلمان الأوكراني والكونغرس الأمريكي.