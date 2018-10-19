صاروخ روسي جديد يقدر على تدمير أي طائرة معادية

تمتلك القوات الجوية الروسية سلاحاً قادرا على إصابة أي طائرة حربية أمريكية.

خلص إلى هذا الاستنتاج خبراء دورية "ستراتيجيك كلتري".

ويقصد الخبراء بهذا السلاح صاروخ جو-جو الذي يحمل اسم "فيمبيل" ويعرف اختصارا بـ"إر-37إم".

ويقدر هذا الصاروخ على مهاجمة الأهداف المطلوب تدميرها على ارتفاع 15 إلى 25000 متر ويستطيع تدمير الطائرات الشبحية الخفية بفاعلية.

ويصل مداه أفقياً إلى 300 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعته 6 ماخ (أي 6 أضعاف سرعة الصوت).

ويعتبر صاروخ "إر-37إم" فريدا من نوعه ولا يوجد مثيل له خارج روسيا.

ويُرشد هذا الصاروخ نفسه بنفسه إلى الهدف بعد إطلاقه معتمدا على راداره.

ويمكن استخدام هذا الصاروخ أيضا لاعتراض الصواريخ البالستية. وقد نجح صاروخ "إر-37إم" في اعتراض هدف بالستي سريع أثناء تجربته.

© Sputnik . Igor Michalev صواريخ جو-جو

وصُمِّم هذا الصاروخ للانطلاق من الطائرات. وأكد صانعه من شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية أنه سيتم تسليح مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" بصواريخ "إر-37إم".

وعن طريقة استخدام صاروخ "إر-37إم" قال الخبير ميخائيل بارابانوف لـ"سبوتنيك" إن الطائرة التي تحمل صواريخ "إر-37إم" تقترب بسرعة كبيرة من الهدف وتطلق عدة صواريخ عليه.