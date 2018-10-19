التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب محور مباحثات ميرضيايف وبوتين

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوتين: أوزبكستان تعتبر حليفا موثوقا وشريكا استراتيجيا لروسيا

طشقند — سبوتنيك . وقال الرئيس الأوزبكستاني، بعد محادثاته مع نظيره الروسي: "لقد ناقشنا أيضاً بشكل شامل التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني".

وأضاف: "جرى تبادل مفصل للآراء حول تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وخاصة تطرف الشباب".

ويقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة عمل إلى أوزبكستان، حيث أكد أن أوزبكستان تعتبر حليفًا موثوقًا وشريكا استراتيجيا لروسيا.

ويجري المنتدى الأقاليمي في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهورية أوزبكستان خلال يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حيث من المنتظر أن يشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة للمنتدى.