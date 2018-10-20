المركز الروسي لاستقبال اللاجئين: عودة أكثر من 180 لاجئا سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين اليوم عودة أكثر من 180 لاجئا سوريا إلى وطنهم، من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin مشاكل اللاجئين العائدين على طاولة الدفاع الروسية ومفوضية اللاجئين

موسكو — سبوتنيك . وقال المركز في نشرته اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 182 سوريا إلى الجمهورية العربية السورية، وهم 140 شخصا بينهم 41 سيدة و70 طفلا، تركوا لبنان عبر معابر جديدة يابوس وتلكلخ، و42 شخصا بينهم 21 سيدة و21 طفلا، غادروا الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

ووفقا للمركز، بلغ إجمالي السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ 18 تموز/يونيو نحو 19 ألف و735 لاجئا.وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية المدعومة من روسيا وتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بمواجهة جماعات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.