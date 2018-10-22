دول "الناتو" توحد جهودها لمواجهة الغواصات الروسية

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن اجتماعا لدول الناتو عقد خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وحضرت خلاله 13 دولة وهي بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، وإيطاليا بالإضافة إلى هولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ووضعت الدول المشاركة خطة مشتركة لتطوير تكنولوجيا الأنظمة البحرية لحل مشكلة الألغام المائية والكشف عنها بطرق سريعة.
وأصدر حلف الناتو بيانا قال فيه: "إن استخدام الأنظمة المسيرة في المستقبل سوف يوفر امكانيات جديدة على الصعيد العسكري البحري، من حيث المراقبة وحماية سيادة وأراضي الدول المنضوية في الحلف".
وقال جورج بينيتيز الخبير البارز في مجلس واشنطن الأطلسي: "هذا الاتفاق متعدد الأطراف على التعاون في إبداع طائرات مسيرة هو مثال أخر على حقيقة أن حلف الأطلسي يأخذ التهديد الروسي في شمال المحيط الأطلسي على محمل الجد بدرجة أكبر مما كان عليه خلال الربع الأخير من القرن".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)