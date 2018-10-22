تسجيل
16:16 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو

    موسكو: مستمرون بمساعدة بانغي عسكريا وبصدد إرسال 60 مدربا إضافيا

    © Sputnik . Maxim Blinov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنوي الاستمرار في مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى في تشكيل قواتها المسلحة، مشيرة إلى أنها سترسل 60 مدربا روسيا إضافيا إلى هناك.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت في بيان: "بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تأسست وفقا للقرار 2127 المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى تم توريد شحنة أسلحة نارية وذخائر من ممتلكات وزارة الدفاع الروسية نهاية يناير ومطلع فبراير العام الجاري، كما راسل 175 مدربا روسيا لتدريب القوات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى… وبعلم لجنة مجلس الأمن الدولي من المقرر إرسال 60 مدربا روسيا إضافيا وشحنة ثانية من منتجات ذات استخدام عسكري".

    مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.
    © AFP 2018 / Edouard Dropsy
    سفير أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم: لدينا تعاون اقتصادي وعسكري مع روسيا
    وأضافت " نحن نعلم أن المساعدات الروسية لجمهورية أفريقيا الوسطى تجتذب اهتماما في الخارج. ومن الواضح أن بعض البلدان تعاني من "غيرة" معينة فيما يتعلق بمشاركة روسيا في التسوية وسط أفريقيا. وهذا الموقف غير بناء".

    وأشارت إلى أنه "نأمل في تقييم عقلاني من قبل الشركاء للوضع العسكري السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى ورفض الذرائع المفتعلة لإبطاء تعزيز القوات الأمنية الوطنية في البلاد. وفي هذا الصدد ، نعبر عن أملنا في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في نهجها الذي يعيق الطلب الروسي للجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة رقم 2127 فيما يتعلق بتسليم الدفعة الثانية من المنتجات العسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى".

    وكان سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى السودان عبد الله ابراهيم، قال إن هناك تعاون اقتصادي وعسكري بين بلاده وروسيا، مضيفا: "هذا ما دفع روسيا للقيام بمبادرة جمع الأطراف المتصارعة في أفريقيا الوسطى في الخرطوم من أجل تحقيق السلام".

    وقال إبراهيم، خلال ندوة حول دور السودان في تحقيق السلام بدولة أفريقيا الوسطى، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "الدوافع الروسية لإنجاح وتحقيق السلام بإفريقيا الوسطى، يرجع إلى وجود تعاون كبير جدا بين البلدين، وقد استقبلنا العديد من الروس في المجالات العلمية، ومنهم أستاذة بالجامعات والمعاهد في بلادنا، كما لدينا تعاون اقتصادي وعسكري".

     

    انظر أيضا:

    رئيس أوغندا: روسيا تستطيع القيام بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة في أفريقيا الوسطى
    سفير أفريقيا الوسطى لدى الخرطوم: لدينا تعاون اقتصادي وعسكري مع روسيا
    خبير: مبادرة روسيا في أفريقيا الوسطى تثبت أنها دولة عظمى
    الخارجية الروسية تكشف ملابسات مقتل الصحفيين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى
    السفارة: جثامين الصحفيين الروس الذين قتلوا في أفريقيا الوسطى تصل اليوم إلى روسيا
    الخارجية الروسية: لا وجود لآثار تعذيب على أجساد الصحفيين المقتولين في أفريقيا الوسطى
    زاخاروفا: لم يخف أحد وجود مدربين عسكريين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أفريقيا الوسطى, الحكومة الروسية, أفريقيا الوسطى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق المشجعات في مباراة بطولة كأس أوروبا بين فريقي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) وبي كا تورينو (تورينو، إيطاليا)
    من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تهديدات ترامب بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
    "فليحترق الأخضر واليابس"... ترامب والانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك