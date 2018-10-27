بوتين يأمر بمساعدة المتضررين في فيضانات كراسنودار

أمر الرئيس الروسي، محافظ إقليم كراسنودار ووزارة الطوارئ الروسية بتقديم المساعدة اللازمة إلى المتضررين في الفيضانات التي اجتاحت المناطق الجنوبية في روسيا.

سوتشي — سبوتنيك. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت 27 تشرين الأول/ أكتوبر، محافظ إقليم كراسنودار ووزارة الطوارئ الروسية بتقديم المساعدة اللازمة إلى المتضررين في الفيضانات التي اجتاحت المناطق الجنوبية في روسيا.

وقال الرئيس: "يجب القيام بكل شيء لمساعدة الناس، إذا كان هناك حاجة إلى مساعدة المركز الفيدرالي، قوموا بذلك".

#Краснодар На Кубани возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при подтоплении pic.twitter.com/bsh4XPEmb1 — Альберт (@rmatsyuraxc) October 26, 2018

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وأضاف بوتين:

من الضروري تقييم حجم الخسائر، وتحديد إلى من يجب تقديم المساعدة وبأي حجم، إذا كان هناك حاجة تقديم مساعدة إضافية، أخبروني فورا".

واستدعى الرئيس الروسي محافظ إقليم كراسنودار، ووزير الطوارئ الروسية، لمعرفة بالتحديد ما يجرى في الإقليم بعد الكارثة وما حجم المساعدة التي تم تقديمها.

وارتفعت حصيلة قتلى الفيضان في إقليم كراسنودار إلى أكثر من 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 60 أخرين، بينهم 11 طفلا وامرأتان حاملتان وتم نقل 13 شخصا إلى المستشفى".

وتشير البيانات، إلى أن الفيضانات غمرت 1846 منزلا، يعيش فيها أكثر من خمسة آلاف شخص وتم إعلان حالة الطوارئ هناك، وإجلاء السكان جزئيا، واستنفار كل الطاقات لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضان، وإزالة آثاره.

كما زار وزير الطوارئ الروسي يفغيني زينيتشيف المناطق المتضررة في إقليم كراسنودار للإشراف شخصيا على عمليات الإنقاذ وإعادة الحياة إلى طبيعتها هناك، والوقوف على سير تقديم المساعدات للمنكوبين.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أمس الجمعة، مقتل 6 أشخاص نتيجة الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وقال متحدث في المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": لا نعرف مصير أحد الأشخاص"، موضحا أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، بينما قدمت المساعدة الطبية لآخر في العيادة الخارجية.

واجتاحت الفيضانات، أمس الخميس، إقليم كراسنودار جنوب روسيا، جراء الأمطار الغزيرة، حيث أصيب قطاع النقل العام بالشلل الكامل، وأجبرت الفيضانات سكان المدينة على التنقل بواسطة القوارب.