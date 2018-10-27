بوتين: نحتفظ بحق مساعدة دمشق في القضاء على التهديدات الإرهابية في إدلب في حال الاستفزازات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحتفظ بحق مساعدة دمشق في القضاء على التهديدات الإرهابية في إدلب في حالة كان هناك استفزازات.