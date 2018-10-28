لافروف : نرحب برغبة ترامب في التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني

© Sputnik . Роман Махмутов لافروف: روسيا ترد على شكاوى واشنطن فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة الصواريخ

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف، في مقابلة مع قناة " روسيا 1 ": "لسوء الحظ، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الإرهاب والأمن السيبراني، حتى اللحظة الأخيرة، التي أكد فيها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن ترامب على استعداد للعمل بشأن هذه القضايا. ونحن نرحب بهذه الرغبة".

وتابع لافروف:

"أذكر باقتراح روسيا باستئناف الحوار الاستراتيجي على مستوى نواب وزراء الخارجية… لقد أرسل نائبنا سيرغي ريابكوف هذا الاقتراح لوكيل الولايات المتحدة الجديد لشؤون الحد من التسلح أندريا تومبسون في يونيو/حزيران، وحتى اليوم لم تحدد أي يوم أو أيام سيكون من المناسب لها إجراء مشاورات".

وأضاف:"لقد طلبت من بولتون تسريع الرد على طلبنا". ولفت لافروف، إلى أن الأخبار المزيفة التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية تؤدي إلى تنامي سلوك عدائي ضد روسيا.

وقال لافروف: "في رأيي، المجتمع الأمريكي لا يشعر بأي عداء تجاه روسيا. هذا الموقف يفرض عليه بقوة من خلال الخطابات، والاتهامات الكاذبة، والأخبار المزيفة عن روسيا".

وأردف قائلا:

"لكن هناك أيضا إدراك متزايد بأن هذا الشعور يتم الترويج له عن قصد، وأنه يجب التفاوض مع روسيا على قدم المساواة… ولا نجبر أي شخص ليكون صديقنا".

ولم تتحسن العلاقات الثنائية بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم، حيث لا تزال بعض الأوساط في الولايات المتحدة تروج لفرضية التدخل الروسي المزعوم في حملة الانتخابات الأمريكية لعام 2016، الأمر الذي ترفضه موسكو جملة وتفصيلا.