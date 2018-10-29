الجعفري: هناك حاجة ملحة لتعديل آلية تقديم التقارير حول "الوضع الإنساني" في سوريا

أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن هناك حاجة ملحة لتعديل آلية تقديم التقارير حول ما يسمى "الوضع الإنساني" في سوريا بحيث يكون هدفها مساعدة السوريين المحتاجين.

ذكرت وكالة "سانا" أن مندوب سوريا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري قال إن هناك حاجة ملحة لتعديل آلية تقديم التقارير حول ما يسمى "الوضع الإنساني" في سوريا بحيث يكون هدفها مساعدة السوريين المحتاجين.

© Sputnik . Ali Hashem الجعفري: لو استمعتم لنداءات سوريا خلال 7 سنوات لكنا قضينا على ظاهرة الإرهاب

وأضاف الجعفري في مجلس الأمن: أن "التحالف الدولي غير الشرعي قصف بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا مدينة هجين في ريف دير الزور بالتزامن مع هذه الجلسة". متابعا "وكان الإرهابيون في مدينة إدلب قصفوا بالتزامن مع الجلسة الماضية مدينة حلب بـ 40 صاروخا".

وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إلى أن "سوريا تؤمن بدور حيادي ومستقل وغير مسيس للأمم المتحدة في مساعدة السوريين الذين تأثروا جراء الحرب الإرهابية وأن يحترم هذا الدور سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، معربا عن استغرابه من إصرار بعض الوفود الدائمة على الخلط بين ما هو إنساني وسياسي "إذ مازالت هذه الوفود تضع العراقيل أمام العمل الإنساني في سوريا".

ولفت الجعفري إلى وجود حاجة ملحة لتعديل آلية تقديم التقارير الخاصة بما يسمى "الوضع الإنساني" في سوريا بحيث يكون الهدف منها السعي لمساعدة السوريين المحتاجين، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي بعد اعترافات كبار مسؤولي دول غربية بانخراط حكوماتهم بتمويل ورعاية الجماعات الإرهابية في سوريا أن يستمر معدو التقرير في نهجهم المسيس ضد سوريا ومؤسساتها والاستمرار في الخروج عن ولايتهم.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية أعطت موافقتها لوكالات الأمم المتحدة على تسيير قافلة مساعدات إلى مخيم الركبان، وأن الولايات المتحدة هي المعرقل الأساسي لإيصال المساعدات إلى المخيم والمسبب الرئيس لمعاناة قاطنيه.

وجدد الجعفري تأكيده على أن سوريا ماضية في محاربة الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من أي وجود أجنبي غير شرعي.