روسيا: اتفاق إدلب محصن وجهود تركيا كبيرة

موسكو — سبوتنيك وقال بيسكوف، للصحفيين في سياق تعليقه على تصريحات وزير الخارجية السوري الذي أعلن أن الوضع في إدلب يشير إلى عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها وإن كانت دمشق ستهدد الاتفاقات المذكورة، "نحن لا نرى تهديدا لاتفاق إدلب حتى الآن".
كما أشار بيسكوف أن الجانب السوري سيعلم بكل الخطوات أول بأول وبالتفاصيل الدقيقة حول اللقاءات المختلفة التي تجريها روسيا حول سوريا.
وأكدت القمة الرباعية على ضرورة الحل السياسي للأزمة في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي – التركي حول إدلب. وأظهرت القمة توافقاً على مسألة الحل السياسي في سوريا، ووحدة الأراضي السورية، رغم تواجد تباين في الأولويات.
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