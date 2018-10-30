روسيا: اتفاق إدلب محصن وجهود تركيا كبيرة

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا توجد تهديدات لفشل الاتفاقات الروسية التركية حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع معقد لكن الجانب التركي يبذل جهوداً كبيرة للوفاء بالتزاماته.

موسكو — سبوتنيك وقال بيسكوف، للصحفيين في سياق تعليقه على تصريحات وزير الخارجية السوري الذي أعلن أن الوضع في إدلب يشير إلى عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها وإن كانت دمشق ستهدد الاتفاقات المذكورة، "نحن لا نرى تهديدا لاتفاق إدلب حتى الآن".

© Sputnik . Basel Shartouh المعلم: أمريكا ترعى "داعش" الإرهابي بشكل سافر

وأضاف بيسكوف "بوتين قال خلال القمة الرباعية إننا نتلقى بتفهم، لأن الوضع في الواقع معقد للغاية. لكن الأمر الرئيسي هو أن روسيا تسجل حقاً أن الجانب التركي يبذل جهودا للوفاء بجميع الاتفاقات القائمة".

كما أشار بيسكوف أن الجانب السوري سيعلم بكل الخطوات أول بأول وبالتفاصيل الدقيقة حول اللقاءات المختلفة التي تجريها روسيا حول سوريا.

وأكدت القمة الرباعية على ضرورة الحل السياسي للأزمة في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي – التركي حول إدلب. وأظهرت القمة توافقاً على مسألة الحل السياسي في سوريا، ووحدة الأراضي السورية، رغم تواجد تباين في الأولويات.