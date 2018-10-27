انتهاء القمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول

انتهت أعمال أول قمة رباعية حول التسوية السورية جمعت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان وفرنسا إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإسطنبول التركية.

© Sputnik . Mikhael Klimentev لقاء ثنائي يجمع الرئيس بوتين والمستشارة الألمانية قبيل القمة الرباعية

موسكو- سبوتنيك . وعقدت القمة في قصر "وحيد الدين" التاريخي المطل على مضيق البوسفور، حيث استغرقت المفاوضات الرباعية نحو ثلاثة ساعات.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وناقشت القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.