بوتين يوقع صيغة جديدة لمفهوم سياسة الهجرة الروسية

© AP Photo / Susan Walsh بول ريان يرفض عزم ترامب حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة

موسكو- سبوتنيك . وقال بوتين في المؤتمر العالمي السادس للروس في الخارج:

"اليوم وقعت صيغة جديدة لمفهوم سياسة الدولة للهجرة. من ضمن أهدافها تهيئة ظروف أكثر راحة لإعادة توطين الروس من الخارج في روسيا على أساس دائم، وكذلك وضع قواعد واضحة للدخول والحق في الإقامة والعمل والحصول على الجنسية الروسية".

ويعقد المؤتمر العالمي السادس للروس في الخارج في 31 تشرين الأول /أكتوبر — 1 تشرين الثاني/نوفمبر في موسكو، تحت عنوان "روسيا ومواطنوها: تحديات جديدة وحدود جديدة"، بمشاركة أكثر من 400 مندوب من 98 دولة ورؤساء سلطات الأقاليم الفيدرالية وممثلين من عدة مناطق في روسيا.