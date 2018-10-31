الدفاع الروسية: قتلى من العسكريين الأجانب في منطقة السيطرة الأمريكية في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، وقوع قتلى بين العسكريين الأجانب نتيجة العمليات الإرهابية في منطقة السيطرة الأمريكية في سوريا.

© AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP الدفاع الروسية: طيران التحالف بقيادة أمريكا يستخدم ذخائر محرمة دوليا في ضرباته المكثفة على سوريا

موسكو — سبوتنيك . وأفاد كوناشينكوف بأن مقاتلي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) نفذوا منذ الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، 57 عملية إرهابية وهجمات على قوات سوريا الديمقراطية، خلفت أكثر من 300 قتيل وجريح بين أفراد القوات الكردية.

وقال كوناشينكوف للصحفيين: "حسب المعطيات القادمة من السكان المحليين فيما وراء الفرات، هناك قتلى بين العسكريين الأجانب نتيجة هذه العمليات".

وما زال النزاع المسلح متواصلا في سوريا منذ عام 2011، وتم في نهاية عام 2017 الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]. وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية.