لافروف: العقوبات ضد إيران غير شرعية وتصرفات أمريكا تسبب خيبة أمل عميقة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران غير شرعية على الإطلاق وتنتهك قرارات مجلس الامن.

مدريد — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الاسباني: "بالنسبة للتدابير الأمريكية ضد إيران، فهي غير شرعية على الإطلاق، وتطبق في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وللصيغ التي يتم فيها الإعلان عن هذه الإجراءات وتنفيذها، وبالطبع هذا لا يمكن إلا أن يسبب خيبة أمل عميقة… واتباع سياسة تستند إلى الإنذارات والمطالب الأحادية في هذا الزمن أمر غير مقبول".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان: العقوبات المفروضة على إيران خاطئة

وأضاف لافروف "في إطار مجموعة المشاركين في خطة العمل المشتركة، يتم تطوير آليات تسمح مواصلة تنفيذ أحكام هذه الوثيقة، قبل كل شيء فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع إيران وبدون مشاركة الولايات المتحدة، وهذه ليست مسألة بسيطة".

وأكد لافروف "على أنه نرى الطرق غير المقبولة للضغط على مشغلي نظام "سويفت". لكن الخبراء يعملون بنشاط في هذه القضية [الاستغناء عنه] ولديهم إدراك بأن هذا ممكن وأن مثل هذه التدابير سوف يتم العثور عليها".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، أمس الاثنين، وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وأعلن ترامب، في تصريح سابق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن، بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا، وكذلك المشاريع التي توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران.